Wéi d‘Firma, déi de Fluchhafen um Findel exploitéiert, an engem Communiqué schreift, géif de René Steinhaus de Betrib Enn Abrëll verloossen.

Et géing ee bedaueren, datt den René Steinhaus säi Posten nidderleet, heescht et vu Luxairport. Hien hätt an de leschte Joren, a virun allem och an der Pandemie, dem Betrib duerch schwéier Zäite gehollef an dëse weiderentwéckelt.

Neie Mann un der Spëtzt vum Fluchhafen gëtt iwwergangsméisseg den Alexander Flassak, deen aktuell schonn Directeur-adjoint a Finanzchef ass.