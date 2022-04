Dans le cadre de la suite des travaux d’élargissement de l’autoroute A3 concernant le lot 1, l’Administration des ponts et chaussées procédera à partir du samedi 16 avril 2022 à 20 heures à l’installation de chantier entre la croix de Gasperich et l’échangeur de Livange. Pendant la durée du chantier, en direction de Luxembourg, la bande d’arrêt d’urgence sera supprimée pour créer de l’espace de travail. La largeur des 2 voies de circulation sera réduite et la vitesse sera limitée à 70 km/h sur le tronçon en question. Afin de limiter l’impact sur le trafic, la circulation sur deux voies sera garantie pendant toute la durée du chantier. Quelques barrages ponctuels d’une voie, amenant à une circulation sur une seule voie seront toutefois nécessaires (en dehors des heures de pointe). Ainsi, du samedi 16 avril 2022 à 20 heures jusqu’au lundi 18 avril 2022 vers 7 heures, le trafic sera dévié sur 1 voie de circulation et la vitesse sera limitée à 70 km/h. La fin des travaux de ce premier lot est prévue pour septembre 2024.