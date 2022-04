Um Mëttwoch trëtt d'Remise a Kraaft, en Dag drop ass den Diesel scho rëm méi deier. Dat suergt fir Diskussioun. Dobäi gouf et just falsch verstanen.

"Komplett Veraaschung", dëst konnt een um Mëttwoch ëmmer rëm op Facebook liesen ënnert engem RTL-Artikel iwwert de Präis vum Diesel, deen um Donneschdeg rëm an d'Luucht gaangen ass.

D'Opreegung ass do, well duerch den neie Solidaritéitspakt réischt um Mëttwoch d'Pëtrolspräisser ëm 7,5 Cent erofgaange sinn.

Op Facebook gouf et vill Diskussioun, well d'Pëtrolspräisser trotz Remise geklomme sinn. / © Screenshots vu Facebook

Ma dat Ganzt ass awer e Mëssverständnes. Jo, d'Pëtrolspräisser sinn um Mëttwoch ëm 7,5 Cent erofgaangen. Dat well de Staat bis den 31. Juli 7,5 Cent manner Taxe pro Liter Pëtrol hëlt. Op d'Präisser vum Produit um Marché huet de Staat awer keen Afloss. Och wann um Liter Diesel 7,5 Cent manner Taxe fir de Staat aberechent sinn, ass den Diesel um Maart méi deier ginn. Deementspriechend ass och de Verkafspräis an d'Luucht gaangen.

Bis den 31. Juli da wäerten déi 7,5 Cent pro Liter fir de Staat ewechfalen, an dat komplett onofhängeg vum Pëtrolspräis. Fir kloer ze stellen: Den aktuelle Bestëmmungen no ginn déi 7,5 Cent pro Liter da vum 1. August u rëm dobäigerechent.

Dat hin an hier mat de Pëtrolspräisser ass also keng Entscheedung vum Lëtzebuerger Staat. Et ass réng eng Auswierkung vun de permanente Schwankungen um Pëtrolsmarché. Dass besonnesch de Präis vum Diesel den Ament dacks changéiert, läit dodrun, dass et an Europa net genuch Diesel-Raffinerië ginn an een op international Liwwerungen zeréckgräife muss, sou d'Erklärung vum Energieministere.

Beräichert sech de Staat u méi héije Spritpräisser?