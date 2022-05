D'leschte Méindeg ass zu Lëtzebuerg offiziell eng nei Airline an den Handelsregëster agedroe ginn.

Wann "Flylux" un de Start geet, dann ass et nieft der Luxair an der Cargolux déi drëtt national Fluchgesellschaft um Findel. D'Airline wëll Charterflich ubidden an hir Fligeren och u Clientë verleasen.

Déi nei Airline setzt sech hirem Internetoptrëtt no fir méi gréngt Fléien an. Am Verglach zu anere Gesellschafte wéilt ee ronn 20 Prozent um Brennespräis spueren. Mat den Airbus-Maschinnen A320 / A321 Neo sollen ausserdeem CO2-Emissiounen agespuert ginn a ronn 50 Prozent manner Kaméidi gemaach ginn.