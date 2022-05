L’Administration des ponts et chaussées procédera à la réfection de la couche de roulement de la route B7 entre l’échangeur Ingeldorf et Friedhof à partir du vendredi 20.05.2022 vers 8 h 30 jusqu’au dimanche 22.05.2022 vers 18 heures. Barrages et déviations Les barrages suivants seront mis en place: La B7 dans les deux sens entre l’échangeur Ingeldorf et Friedhof;

La bretelle d’accès de l’échangeur Ingeldorf en direction de Friedhof;

La bretelle d’accès de l’échangeur Erpeldange en direction de Friedhof;

La bretelle d’accès de l’échangeur Erpeldange en direction de Ingeldorf. Le trafic en provenance de la B7 et en direction de Friedhof est dévié à partir de l’échangeur Ingeldorf via la N7, la N17A, la N17 et la N7 jusqu’au Friedhof. Le trafic en provenance de Friedhof et en direction de Ingeldorf est dévié via la N7 jusqu’à l’échangeur Ingeldorf. L’accès à la zone d’activité «ZANO» se fait à partir de l’échangeur Ingeldorf via la N7, la N27, la N27A et la N27B.