Wéi d'CFL matdeelen, wieren d'Force de l'ordre zu Ettelbréck op der Gare am Asaz.

Wéinst enger Bomm aus dem Zweete Weltkrich, fueren den Ament keng Zich tëscht Ettelbréck an der Giewelsmillen. Wéi d'CFL matdeelen, gouf d'Bomm no beim Tunnel fir op Bierden fonnt. De Service déminage vun der Arméi ass op der Plaz. An et ass fir den Ablack net ofgesinn, wéi laang den Asaz dauert. D'Zich ginn a béid Richtungen duerch Busser ersat.

© Domingos Oliveira

De Communiqué



Une bombe de la Seconde Guerre mondiale a été découverte près du tunnel à Burden. La circulation des trains sur la ligne 10 entre Ettelbruck et Goebelsmuehle est interrompue dans les deux sens.

Pour assurer le bon acheminement des voyageurs sur le tronçon susmentionné, les CFL ont mis en place un service de bus de substitution. Ces bus circulent au départ d’Ettelbruck à destination de Goebelsmuehle et vice versa.

Le service de déminage est sur place. Actuellement, aucune donnée quant à la durée de la perturbation n’est disponible.

Conscients des désagréments causés, les CFL invitent les voyageurs à consulter la recherche horaire sur le site www.cfl.lu, ainsi que l’application CFL mobile pour de plus amples informations quant aux horaires et alternatives de circulation.