Vum Prinzip hir stéing déi Lëtzebuerger Regierung do hannendrun. De François Bausch dämpft awer wéi gesot d'Hoffnung.

Et ass eigentlech eng gutt Fuerderung, mä um Enn wäert et um Wëllen happeren, se europawäit ëmzesetzen, dat sot en Donneschdeg de Mëtteg de gréngen Transportminister François Bausch an der Froestonn vun der Chamber iwwert d'Propos, d'Vitesse a ganz Europa op 120 erofzesetzen, fir Energie ze spueren.

Den Energieminister Claude Turmes hat dat jo e Mëttwoch um Hannergrond vum Ukrainkrich proposéiert. Vum Prinzip hir stéing d'Regierung do hannendrun. De François Bausch dämpft awer wéi gesot d'Hoffnung, datt et je sou wäit kënnt: "D'Energieproblematik ass eng. Mä fir mech ass bal nach méi wichteg d'Verkéierssécherheet an deem ganze Kontext. A virun allem well dat méi kohärent ass. Den Ament ass nach op ganz grousse Stécker an Däitschland freie Fahrt für freie Bürger. Do kënnt der sou séier fueren wéi der wëllt. Et ass zwar limitéiert. Et sinn um däitschen Autobunnsreseau vläicht nach 20 bis 25% wou dat spillt well de Gros ass limitéiert duerch allméiglech aner Saachen, wann der an Uertschafte kommt zum Beispill. Duerfir ass dat kee Problem. Dann hutt der Holland, do ass et 100 kmh. Lëtzebuerg 130 km. D'Belsch 120. Also et ass ganz ënnerschiddlech. Duerfir dee Mëttelwäert 120 ass kee schlechte Wäert wann een dee géif europäesch koherent aféieren. Ech sinn awer skeptesch, datt dat sou séier wäert geschéien."

Nieft enger europäescher Vitesslimitatioun vun 120 kmh op den Autobunnen, hat de Claude Turmes 2 Deeg Homeoffice an der Woch an europawäit autofräi Sonndeger an d'Spill bruecht. E Frënd vun autofräie Sonndeger war de François Bausch ni. Zwee mol d'Joer en autofräie Sonndeg hätt kee groussen Impakt op de Verbauch.