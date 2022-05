Wei eis Kolleege vun Eldoradio um Dënschdeg de Mëtteg mellen, wäert d'Autobunnsopfaart Fréiseng op der A13 d'nächst Woch definitiv opgoen.

20 Joer laang gouf viru Geriicht gestridden: de Grond war e Proprietär, deen dëst Stéck Strooss net einfach esou hiergi wollt. D‘Geriichter haten dunn am Abrëll tranchéiert an Ufank Mee gouf ugefaange mat schaffen. Wéi Eldoradio elo op Nofro hi vum Mobilitéitsministère gesot krut, wäerten dës Aarbechten dann och ugangs nächster Woch fäerdeg sinn, sou, dass d'Opfaart dann och opgoe soll.