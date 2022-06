Bei Modeller aus de Klassen ML, GL an R aus de Joren 2004-2015 kéint et Problemer mat de Bremse ginn. Et ass den Opruff d'Autoen direkt stoen ze loossen.

Korrosioun un de Bremskraaftverstäerker kéint am schlëmmste Fall dozou féieren, dass d'Verbindung tëscht Bremspedall a Bremssystem ënnerbrach gëtt, wat da bedeite géif, dass een net méi bremse kéint. Dat huet d'Kraftfahrt-Bundesamt matgedeelt, an et gouf och esou vu Mercedes bestätegt. Et besteet deemno e gréisser Risiko, dass et zu Accidenter kéint kommen. Jee nodeem wéi schlëmm d'Korrosioun ass, kann de Bremskraaftverstäerker och ondicht ginn, wat sech duerch en Zische bemierkbar mécht, wann een op d'Bremspedal dréckt. De Bremsdrock ass dann net méi sou staark wéi e sollt sinn, respektiv de Bremswee gëtt méi laang. An Däitschland sinn ongeféier 70.000 Gefierer vun der Réckruffaktioun betraff, fir Lëtzebuerg hu mer zu dësem Zäitpunkt nach keng Zuelen. Betraff sinn: Mercedes-Benz GL-Klass mat de Baujoeren 09/2006-05/2009 souwéi 05/2009-07/2012, Mercedes-Benz M-Klass 07/2005-04/2008 souwéi 10/2008-07/2011, Mercedes-Benz R-Klass 09/2005-05/2007 souwéi 05/2007-05/2010 an 10/2010-10/2012. Et ass dann och den Opruff, net méi mam Auto ze fueren, bis de Problem behuewen ass.