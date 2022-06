Net wäit ewech vu Waasserbëlleg gouf et e Mëttwoch an der Mëttesstonn e schwéieren Accident, wat Perturbatiounen am Trafic mat sech bréngt.

Op der däitscher A64 a Richtung Grand-Duché huet e Camionschauffer d'Kontroll iwwert säi Gefier verluer. De Camion gouf widder déi mëttelst Leitplank geschleidert an ass doropshin ëmgekippt. A Richtung Grand-Duché ass d'Autobunn gespaart an a Richtung Tréier geet et just iwwer d'Pannespuer laanscht. D'Opraumaarbechten dierften e puer Stonnen daueren.