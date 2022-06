Den Diesel an de Masutt gi méi deier. Beim 95er an 98er Bensinn ass et en Donneschdeg ëm Hallefnuecht eng Baisse vu 4 bis 6 Cent.

De 95er Bensinn (E10) geet ëm 3,8 Cent erof op dann 1,979 Euro de Liter. Beim 98er (E5) Bensinn ass et eng Baisse vu 6 Cent op 2,210 Euro de Liter. Den Diesel kascht 6 Cent méi a geet domat op 1,956 Euro de Liter erop. De schwiefelfräie Masutt (10 ppm) gëtt 6,1 Cent de Liter méi deier a kascht dann 1,433 Euro de Liter, de schwiefelaarmen (50ppm) geet ëm 5,6 Cent op am Ganzen 1,424 Euro de Liter erop. © RTL-Grafik D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck