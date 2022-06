D'Produktioun vun den Elektroautoe wier nach bal dee mannste Problem. Dee gréissten Defi gesäit de Gerry Wagner bei de Luetkapazitéiten.

Et ass ëmmer gutt, wann ee sech ambitiéis Ziler gëtt, ob déi awer realistesch sinn, dat géif nach vu ganz ville Froen ofhänken, sot en Donneschdeg den Owend de Porte-Parole vum House of Automobile Gerry Wagner am Journal als Reaktioun op de Vott am Europaparlament e Mëttwoch, vun 2035 nei Autoe mat Verbrennungsmotor ze verbidden.

Live-Interview Gerry Wagner House of Automobile

D'Produktioun vun den Elektroautoe wier nach bal dee mannste Problem. Dee gréissten Defi gesäit de Porte-Parole vum House of Automobile bei de Luedkapazitéiten. Zemools an de Residencë misste Systemer installéiert ginn, déi erlaben, datt och méi Autoe matenee geluede kënne ginn. D'Politik misst hei kloer Incentivë ginn.

D'Autoskonstrukteure sinn dem Gerry Wagner no prett fir de Changement. Ganz vill hätten de Verbrenner fir d'Zukunft schonn ofgeschriwwen. Bei de Consommateure géif et awer nach vill Beréierungsangscht ginn. Et dierft op alle Fall net sinn, datt Elektromobilitéit just fir Besserverdénger ass a Leit mat manner Revenu den Ëmschwong op d'Elektromobilitéit verpassen.

Elektroautoe maachen den Ament zu Lëtzebuerg grad emol 2,5% vum Fuerpark aus.