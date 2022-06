D'Streck tëscht Maarnech an dem neie Rond-point zu Reiler ass e Freideg opgaangen. De leschten Deel vun der Transversale gëtt am Hierscht gebaut.

Zanter Abrëll 2016 gëtt déi nei Ëmgeeungsstrooss vu Clierf gebaut. E Freideg ass een Deel, déi bal 3 Kilometer laang Streck tëscht Maarnech an dem neie Rond-point zu Reiler, opgaangen. Dat waren déi schwéierst Aarbechte vun dësem ambitiéise Projet. Dee ganze Contournement wäert spéider ronn 4 Kilometer laang sinn an Erliichterung fir Automobilisten an Awunner bréngen.

De Viaduc ass 265 Meter laang a 36 Meter héich. Nieft motoriséierte Ween däerfen hei och Vëloen driwwer jauwen. Vu Maarnech kënnt een elo bis bei den neie Rond-point Reiler.

35 Milliounen Euro kascht dësen Tronçon. Am Hierscht gëtt dann de leschten Deel vun dëser Transversale gebaut. Zwou Brécke kommen op dësem Deelstéck dobäi.

De Contournement gëtt wichteg fir déi ganz Regioun ronderëm Clierf. De Schwéiertransport kann op dës Manéier aus der Uertschaft erausgehale ginn. Och eng Vëlospist ass a Planung a féiert duerno laanscht d'Eisebunn. Dat ass de PC21.

PDF: Premier coup de Pelle PC21

Enn 2023 soll d'Transversale da fäerdeg gebaut sinn. 73 Milliounen Euro kascht de Projet am Total.

Schreiwes

Inauguration du premier tronçon de la transversale de Clervaux et premier coup de pelle du tronçon Clervaux – Troisvierges de la piste cyclable PC 21 (10.06.2022)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Administration des ponts et chaussées En date du 10 juin 2022, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, en présence de Claude Turmes, ministre de l'Aménagement du territoire, a inauguré le premier tronçon de la transversale de Clervaux et procédé au premier coup de pelle du tronçon Clervaux - Troisvierges de la piste cyclable PC21.

Le projet de la transversale de Clervaux a comme objectif de soulager la N18, Clervaux et Troisvierges du trafic transitoire constant ainsi que de faciliter l'accès à la zone industrielle de Lentzweiler. De plus, une liaison entre la PC21 à Clervaux et la PC7 longeant la N7 à Marnach sera aménagée.

«Une importante route pour toute la région du Nord», a souligné le ministre François Bausch, «il s'agit aussi d'un élément faisant partie du Plan de mobilité 2035, qui vise entre autres une amélioration de la qualité de vie des habitants.»

Le tronçon inauguré le 10 juin 2022 (N7 - CR340) a une longueur de 1.900 mètres et comprend notamment la construction du giratoire sur la N7, du viaduc d'Irbich et de la section courante entre le CR340 et la N7, y compris le rondpoint sur le CR340.

Le tronçon de la piste cyclable entre Clervaux et Troisvierges, qui fut l'objet du premier coup de pelle, constitue un maillon essentiel du réseau cyclable au nord du pays. D'une longueur d'environ 6 km, il longera en grande partie la voie ferrée et passera ensuite par Cinqfontaines afin de contourner le tunnel ferroviaire pour rejoindre le chemin existant qui mène à Troisvierges. Les travaux relatifs au lot 1, comprenant le tronçon entre Clervaux et Maulusmühle, seront achevés pour l'été 2023.

Le coût des travaux pour les lots 1 et 2 s'élève à 7.000.000.- € .