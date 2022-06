Déi lescht Woche koum et méi wéi eng Kéier vir, datt vill Grenzgänger bei sech am Land an net méi am Grand-Duché hiren Auto vollgetankt hunn.

Dat gouf et zanter 36 Joer net méi, datt een op der anerer Säit vun der Grenz méi bëlleg tanke ka wéi zu Lëtzebuerg. Dat war déi lescht Woch de Fall am Verglach mat Däitschland, och wann d'Präisser dës Woch hei am Land erëm liicht méi bëlleg sinn. Et mierkt een et awer scho bei den Tankstellen am Land, datt d'Grenzgänger net méi onbedéngt am Grand-Duché tanken a jee nodeems, wéi d'Regierunge mat Tank- Rabatter intervenéieren, kann déi Tendenz nach sou virugoen.

D'Präisser en Dënschdeg op der Lëtzebuerger Pompel am Verglach mat der däitscher*: beim Diesel spuert een nach ëmmer 10 Euro op de 50 Liter Tank, beim Bensinn 4 bis 5 Euro, déi lescht Woch war dee souguer méi bëlleg bei den däitschen Noperen.

Datt Lëtzebuerger elo déisäits tanke ginn, wier zwar nach méi rar, mä Grenzgänger ginn dem Grand-Duché ontrei, seet de Michael Weber vu Roth Energie. Ich glaube schon, wenn man hierhin kommt aus Luxemburg um zu shoppen, dass man die Gelegenheit nutzt, um zu tanken. Aber jetzt nur um zu tanken, glaub ich nicht. Aber der Deutsche, der bleibt hier um zu tanken und das merkt man schon am Absatz. Bis zu 25 Prozent méi an der Kees, seet dësen däitschen Distributeur, deen e puer Statiounen am Grenzgebitt bedreift.

Eriwwer op Waasserbëlleg: Et ass vill méi roueg, soen eis d'Geranten. Vill Clientë virun allem Firmeween tanken awer och aus Gewunnecht nach ëmmer hei.

Auf dem Weg tanken wir immer, wenn wir nach Trier zurückfahren oder auf dem Weg zur Baustelle tanken wir hier. Op Nofro, ob se dat maachen, obwuel et méi gënschteg ass an Däitschland, war d'Äntwert: Ja, aber das ist wohl auch die Gewohnheit, es ist vom Handling für uns einfacher, in Luxemburg zu tanken. Wenn man jetzt mal in Deutschland die Nachrichten vergleicht, kommt das mit dem Tankrabatt ja nicht rüber. Da tun die großen Konzerne das für sich einkassieren. Heescht et weider vun engem Client. D'Präisser verglach tëscht de Statiounen an Däitschland a Lëtzebuerg hätt dëse Client awer net.

Mir hu bis zu 40 Prozent Aboussen am däitsche Grenzgebitt, seet eis de Bedreiwer vun Esso, deen eng 24 Statiounen am ganze Land huet. Déi héich Akafspräisser, wou déi grouss Konzerner wuel dru verdéngen, kéimen den Distributeuren net entgéint, esou de Paul Kaiser vu Petro-Center SA. D'Präisser op de Marchéen, do wou mir akafen, déi si richteg explodéiert. Dat ass ganz schnell gaangen an dat dauert natierlech ëmmer e puer Deeg, bis mir de Präis hei op der Pompel noréckelen an dat geschitt dann e puer Mol an déi Aschléi waren esou enorm, dat war ee Multipel vun eiser normaler Marge. An dee ganze Secteur huet am Mäerz Millioune Perte gemaach.



Dobäi koumen dunn Tankrabatten: a Frankräich leet de Staat zanter dem 1. Abrëll ëm déi 18 Cent beim Sprit bäi, Däitschland huet zanter 1. Juni een Tankrabatt bis zu 35 Cent um Bensinn a 17 um Diesel. Méi héich also wéi eis 7,5 Cent, erkläert de Paul Kaiser. Déi däitsch Mesuren an der Präisinterventioun, déi gi bis Enn August an déi Lëtzebuerger halen am Prinzip lo Enn Juli op. Also do kréie mer do nach ee ganz ganz schwieregen August, wann do näischt ënnerholl gëtt.

D'Argument dass ee wéinst europäeschen Minimalwäerter zu Lëtzebuerg net vill méi wei 7,5 Cent kéint erofsetzen, wier z'ëmgoen, esou de Paul Kaiser. Ech gesinn um Beispill vum Mazout, wou jo d'Accisen net sou héich sinn, wéi d'Interventioun vun 7,5 Cent TVA comprise decidéiert ginn ass an do gëtt dat sous forme vu Subsiden oder Aiden un d'Gesellschaften ausbezuelt an dat hätt een och kënnen op de Carburant esou maachen.

Aus dem Finanzministère heescht et iwwerdeems: Den temporäre Rabatt vu 7,5 Cent de Liter op Bensinn an Diesel ass Deel vum Solidaritéitspak - a gouf jo am Kader vun de Verhandlunge ronderëm de Pak ausgeschafft, fir d'Kafkraaft vun de Leit z'erhalen an de Leit an den Entreprisë Vertrauen a méi Previsibilitéit ze ginn. (...) Den Tankrabatt a senger aktueller Form ass e gudde Kompromëss, fir d'Leit fir eng gewëssen Zäit z'entlaaschten, ouni datt mir ons Ziler am Beräich vum Klima an an der Energietransitioun géife vergiessen. D'Regierung hält natierlech d'Situatioun ronderëm d'Energiepräisser, déi jo momentan vill schwanken, weiderhin am Bléck. Hei muss een och verstoen, datt de gréissten Deel vum Endpräis duerch d'Evolutiounen um Weltmarché bestëmmt gëtt an net duerch d'Fiskalitéit. Grond vun der Erhéijung ass esou virun allem op de geopoliteschen Kontext ronderëm de Krich an der Ukrain zeréckzeféieren.

Dass d'Regierung mat Bléck op d'Klimaziler aner Prioritéiten huet, wéi fossil Energien z'ënnerstëtzen, versteet d'Branche, mä och Energietransitioun misst finanzéiert ginn, de Minus am Tanktourismus wäert an der Staatskeess wuel ze spiere sinn.

*Dësen Artikel ass just eng Momentopnam. An Däitschland kënnen d'Präisser pro Tankstell a pro Dag direkt e puer Mol variéieren.