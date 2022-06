Déi meescht Leit leiden ënnert der Kris wéinst den héije Pëtrols- a Liewensmëttelpräisser. Mä et ginn awer och Gewënner.

Grouss Energiekonzerner hunn zanter der massiver Hausse vun de Sprit-Präisser Milliarden u Benefice gemaach. Verschidde Länner wéi Italien oder Rumänien sinn de Wee gaangen, dës Gewënner extra ze besteieren. Och an Däitschland leeft d'Diskussioun ronderëm eng sougenannt "Übergewinnsteuer". Eng Iddi, fir déi et och zu Lëtzebuerg Pro a Kontra gëtt.

Grouss Energiekonzerner, déi selwer Pëtrolsquellen hunn, hunn an deene leschte Méint Milliarde verdéngt. Firwat dës net extra besteieren?

Mir hunn zu Lëtzebuerg keng eege Raffinerien, d'Gewënner ginn den Ament net hei gemaach, soen d'Vertrieder vun der Branche.

De Paul Kaiser vu Petro Center SA:

"Mir hunn éischter di ëmgedréite Situatioun, dass mir eis Produkter deier musse kafen op de Marchéen an dat gëllt och fir déi Succursalen vun de Multien. Déi sinn am selwechte Boot wéi ech. D'Präisser op de Marchéeë steigen a mir kënne se op der Pompel net sou séier viruginn. Bei eis ass et ëmgedréit: Mir maache Perten an Zäiten, wou de Präis steigt".

Aner Länner ginn op de Wee. An Italien zum Beispill ginn zanter Mäerz ausseruerdentlech Beneficer vun Energiekonzerner mat bis zu 25 % besteiert. Allerdéngs sinn am Ausland d'Maximalpräisser op den Energieproduiten an domadder d'Margen net sou fixéiert wéi bei eis, dat heescht, do maachen och déi, déi verkafen, Gewënner a mussen déi un d'Verléierer vun der Kris ofginn. Eng Iddi, déi schonn den Dan Kersch mat senger Corona-Steier lancéiert hat:

Dan Kersch (LSAP) Deputéierten a fréiere Minister:

"Dat war jo och den Ursprong vu menger Corona-Steier. Lo gëtt se international diskutéiert. Ech mengen, d'Italiener hu se scho gemaach, d'Englänner hu se och gemaach, a Rumänien si se am Gaang an an Amerika gëtt driwwer diskutéiert. Ech mengen, sou mécht eng Iddi lues a lues hire Wee an ech mengen, et ass och iwwer d'Iddi, wou ee fir d'éischt muss driwwer schwätzen, ier een Detailfroe kläert".

Detailfroen wéi: Wat ass een Extra-Gewënn? Féiert sou eng Steier net derzou dass Entreprisen sech an aner Länner zréckzéien? Dat si Bedenken zum Beispill vun der däitscher FDP, d'CSV gesäit dat änlech:

Gilles Roth CSV Co-Fraktiounschef:

"Betriber, déi décke Gewënn maachen, bezuelen jo och iwwert de Steiersaz méi héich Steieren. Steieren ze moduléieren jee no Situatioun, dat schéngt eis awer och ee geféierlecht Unterfangen ze sinn".

"Ech sinn am Prinzip fir sou eng Steier", seet de Lëtzebuerger Energieminister, mä am Fall vum Pëtrol géif et eben hei am Land kee Sënn maachen.

Claude Turmes Energieminister:

"Dir musst wëssen: A Saudi-Arabien kënnt de Pëtrol fir 6 bis 8 Dollar aus dem Buedem a gëtt lo fir 130 / 150 verkaf, dir gesitt déi Marge, déi do drop ass. Dat heescht, ech sinn am Prinzip derfir, ech hunn dat och scho mat Energieministeren aus anere Länner beschwat, mä am Fall vu Lëtzebuerg mécht dat kee Sënn, well mir hu jo keng Uelegquell am Land".

Et soll kee sech um Krich beräicheren, sot schonn den Churchill an huet grad wéi d'Amerikaner Iwwergewënner zum Beispill vun der Waffenindustrie héich besteiert.