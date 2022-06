Mat 791.546 verkaaften Neiween war de Mount Mee, ofgesi vum Corona-Joer 2020, de schwächsten zanter dem Ufank vun de Statistiken am Joer 1990.

Wéi den Hierstellerverband en Donneschdeg matgedeelt huet, wieren am Mee 11% manner Neizouloossungen an der EU registréiert gi wéi de Mount virdrun. Op de véier wichtegste Mäert an der Europäescher Unioun goufen et Réckgäng am zweestellege Beräich. Italien verzeechent eng Baisse vu 15,1%, Spuenien mellt e Minus vun 10,9%, an Däitschland waren et 10,2% manner an a Frankräich waren et -10,1% manner Neizouloossungen.

Et wier weider keng Trendwend um europäesche Neiween-Marché a Siicht, kommentéiert den Automobil-Expert Peter Fuß vun der Berodungsgesellschaft EY déi nei Zuelen. "De Manktem un 'Halbleiter' a Matière-premièrë féiert nach ëmmer zu erhiefleche Beanträchtegungen - an dës Situatioun wäert op d'mannst nach e puer Méint unhalen", sou de Peter Fuß.

Et wier nach net kloer, wéi staark d'Corona-Lockdownen a China déi weltwäit Liwwerkette géinge belaaschten. D'Erhuelung um Automobilmarché, déi ee sech erhofft hat, wäert sech doduerch weider an d'Längt zéien, sou d'Prognos vum Automobil-Expert vun EY. "D'Verfügbarkeet vun Neiween wäert limitéiert bleiwen, d'Neiween-Präisser bleiwen héich, d'Liwwerzäite laang."

De Peter Fuß hält et fir méiglech, dass wéinst der héijer Inflatioun d'Nofro ënner Drock geréit. D'Kafkraaft, déi zeréckgeet, an déi héich Zënse kéinten "déi bis ewell nach héich privat Nofro däitlech ofschwächen", erkläert hien.