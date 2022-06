Den Taxi- a Chauffer-Service Uber gëtt et bis ewell net zu Lëtzebuerg. Ma elo wëll d'Regierung d'Konzept kopéieren an eng änlech Plattform entwéckelen.

Firwat gëtt et eigentlech keen Uber zu Lëtzebuerg? Iwwert déi Fro ass an deene leschte Jore schonn dacks diskutéiert ginn. Uber, datt ass jo eng Zort Chauffer- oder Taxi-Service, wou dacks privat Leit mat hire Privatautoe Clienten transportéieren.

D'Iddi, déi hannert Uber stécht, ass wierklech gutt, seet de Mobilitéitsminister François Bausch. Et misst een zouginn, datt d'Plattform, déi d’Servicer geréiert, ganz performant ass. Lëtzebuerg hätt och scho méi dacks Kontakt gehat mat der amerikanescher Entreprise, ma et wär ee sech awer ni iwwer Fuerzäiten, Sozialversécherung oder d’Steieren eens ginn, bedauert de grénge Minister. Dofir huet ee sech iwwerluecht, eng eege Plattform ze lancéieren.

Eng Lëtzebuerger Kopie vun Uber mat e puer Ënnerscheeder: D'Chauffere géinge vill manner bezuelen, fir op der Plattform vertrueden ze sinn. Uber freet do den Ament tëscht 20 an 30 Prozent Provisioun pro Course.