Et ass déi éischte Kéier, datt Hyundai am Kader vum Dieselgate am Viséier vun de Justizautoritéiten ass.

Et geet ëm 210.000 Autoen, déi ënner Verdacht stinn, mat engem truquéierten Dieselmotor verkaf ginn ze sinn. Eng 180 Enquêteuren hunn en Dënschdeg Perquisitioune beim koreaneschen Autoskonstrukteur Hyundai a senger Duechtergesellschaft Kia duerchgefouert, an Däitschland an och hei am Land. Am ganze goufen aacht Gebaier duerchsicht, dat huet de Parquet vu Frankfurt offiziell matgedeelt. Koordinéiert gouf d'Aktioun vun Eurojust.

Wéi et vun der Noriichtenagence AFP heescht, kéim d' Manipulatiounssoftware fir d'Autoen nieft Bosch och vum Autoszouliwwerer Delphi vu Käerjeng, deen aktuell zum amerikanesche Grupp BorgWarner gehéiert.

E Spriecher vun der europäescher Zentral vu Hyundai am däitschen Offenbach sot just, et géif een d'Enquête komplett ënnerstëtzen.