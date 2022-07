Dat géif dem Mobilitéitsminister François Bausch no de Wëllen vu Lëtzebuerg fir e Changement am Verkéiers hinzekréien, däitlech maachen.

Lëtzebuerg ass weiderhin dat Land an Europa, wat pro Kapp gesinn, am meeschten a säin Schinne-Netz investéiert. Dat beleet de Joresbilan vun der däitscher "Allianz pro Schiene", déi dat all Joer analyséiert.

Deemno läit d'Pro-Awunner-Investitioun an d’Schinn hei am Land bei 607 Euro. Dat si bal 200 Euro méi, wéi an der Schwäiz, a bal dat duebelt wéi an Norwegen, déi op d’Plazen 2 an 3 kommen.

© Allianz pro Schiene

D'Schreiwes vum Mobilitéitsministère