Zanter Ufank Dezember 2021 ass de Streckeradar am Tunnel Markusbierg op der A13 jo aktiv, ma vill Chauffeure schéngen dat nach net matkritt ze hunn.

Iwwer 6.500 Chauffeure ginn nämlech an der Moyenne pro Mount do geblëtzt, oder anescht gesot, iwwer 200 den Dag. Dat kruten d'Kolleege vum Tageblatt vun der Police confirméiert.

Am Verglach: Beim Streckeradar op der N11 tëscht dem Waldhaff a Gonnereng sinn et eppes iwwer 400 presséiert Chauffeuren, déi do an der Moyenne pro Mount erwëscht ginn.