Op 7 Zougangspunkte fir an d'Foussgängerzon an der Uewerstad ginn där Polleren installéiert, déi aus dem Buedem erausfuere kënnen.

An engem Mount, den 19. August, wäert de Verkéier an der Stater Foussgängerzon méi streng kontrolléiert ginn. Da kommen nämlech automatesch Sécherheetspolleren an den Asaz, déi aus dem Buedem kommen an et den Automobilisten onméiglech maachen awer duerch d’Strooss ze fueren.

Op 7 Zougangspunkte sinn déi Polleren, déi erop an erof kënne gemaach ginn, nieft 5 fest installéierten.

Un de Liwwerzäiten ännert sech näischt, moies tëscht 6 an 10 bleiwen déi Sécherheetspolleren erof.

Mä et soll elo besser kontrolléiert ginn. Vill Leit géife sech nämlech net un d’Reegelen halen, sot e Méindeg d’Buergermeeschtesch Lydie Polfer op enger Pressekonferenz.

D’Pollere si kameraiwwerwaacht. Mataarbechter kontrolléieren se. Awunner a Geschäftsleit kënnen zu all Moment mat enger Vignette an engem Badge eran- oder erausfueren.