Le projet de réorganisation de l’intégralité du réseau RGTR s’est composé de différentes phases depuis l’année 2016. Le réseau scolaire s’est de plus en plus distancié du réseau régulier afin de s’adapter aux besoins de mobilité des élèves. Leurs déplacements étant de plus en plus individualisés, des lignes ont été créées pour desservir des établissements ou campus scolaires situés hors du réseau régulier, et fonctionnant uniquement en période scolaire. L’organisation des lignes scolaires pour la rentrée 2022 étant actuellement encore en phase de planification, les nouveaux horaires seront disponibles à la mi-août sur le site Internet www.mobiliteit.lu. Seront alors disponibles un tableau comparant les anciens et nouveaux numéros des lignes scolaires, de même que tous les horaires des lignes scolaires pour la rentrée en septembre 2022. Pour toutes questions supplémentaires, les conseillers en mobilité du centre d’appel de «Mobiliteit.lu» sont à la disposition des voyageurs au numéro 2465 2465 du lundi au vendredi entre 7 et 19 heures ainsi que les samedis, dimanches et jours fériés entre 9 heures et 16 h 30.