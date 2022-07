Schonn en Dënschdeg krut RTL jo Informatiounen aus gutt informéierte Source confirméiert, déi eng Verlängerung vun der Period bis Enn August virgesinn.

Déi Gréng wäerten e Freideg am Regierungsrot d’Propos fir den Tankrabat vu 7,5 Cent ëm ee Mount, bis Enn August ze verlängeren, matdroen. Dat gouf een um Bord vum Presse-Iessen am Kader vum Bilan vun déi Gréng en Donneschdeg de Mëtteg gewuer.

Déi Gréng bleiwen zwar der Meenung, datt déi Mesure "sënnlos" ass, well jiddereen dovunner profitéiert, mä et wier ee leschte Kompromëss.

„Mir stinn zu Entlaaschtungen“, huet déi gréng Fraktiounscheffin betount. D‘Josée Lorsché sot awer den Tankrabatt géing keen Ënnerscheed maachen, tëscht de verschiddene Verdénger. Grouss Verdénger kéimen deels besser ewech.

Donieft hätt d‘Mesure kee reellen Impakt op d‘Hausse vun de Präisser. Déi Gréng wéilte léiwer Baissen vun TVA am Beräich vun der doucer Mobilitéit.

Dës Mesure, déi wéinst där massiver Hausse vun den Energiepräisser an der Tripartite decidéiert gi war, sollt u sech Enn Juli auslafen. Hannergrond vun der Decisioun, fir de Rabatt bis Enn August lafen ze loossen, wier, dass déi equivalent Mesure an Däitschland och bis Enn August gëllt an ee sech un d'Nopeschland wëllt upassen.