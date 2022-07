Middegkeet, falscht Pake vum Auto oder onverstännegt Fueren… um Wee fir an d'Vakanz sinn esou Feeler dacks d'Ursaache vun Accidenter.

Wien e Samschdeg op der Areler Autobunn ënnerwee war gouf – oder huet gesinn, dass Automobiliste vu Police op Motorrieder vun der A6 erof gewonk goufen, fir dann ënnert der Bréck zu Mamer kontrolléiert ze ginn. Dëst war eng Aktioun am Kader vun der "Campagne Départs en Vacances", déi zesumme mat der Belscher an der Franséischer Police organiséiert gëtt. D'Ziel ass et, d'Leit op verschidde Geforequellen opmierksam ze maachen – eng Sensibiliséierung, déi Schoul mécht.

D'lescht Woch sinn d'Camper ënnert d'Lupp geholl ginn, de Vacancier gouf also schonn, iert e sech op de Wee mécht, drun erënnert, op wat e muss oder soll oppassen. Dat hei war de logesche Suivi, mat, als Schlagsan um Kuch, eng Pout Repressioun dobäi, erkläert de Laurent Lentz, Direkter vun der nationaler Verkéierspolice.

Déi meescht géingen d'Reegelen och kennen… an awer wier eng Zesummenaarbecht am Dreilännereck wichteg, fir ëmmer nees op d'Geforen opmierksam ze maachen. Hei de virleefege Bilan vun der Kontroll:

Am Ganze goufen 39 Avertissements taxés ausgestallt, dëst wéinst verschiddenen Infraktioune wéi Iwwerlaascht, Handy um Steier, kee Gurt, glat Pneuen, "mangelhaft" Pabeieren oder geféierlechem Fuerverhalen. Weider gouf nach géint 2 Chaufferen e Procès verbal geschriwwen, eemol wéinst Iwwerlaascht an eemol well de Chauffer keng Assurance hat.

Informatiounen a Recommandatioun iwwert d'Rees mat enger Roulotte oder engem Camping-Car fannt Dir um Site vun der Police.

Op franséischer Säit waren d'Spezialiste vun der Campagnie autoroutière CRS lorraine/alsace am Asaz.