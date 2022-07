Den ADAC zu München huet virum schrooste Stau-Weekend an der Summersaison gewarnt.

Mam Start vun der Summervakanz a Bayern a Baden-Württemberg souwéi enger zweeter Reeswell aus Hessen, Rheinland-Pfalz, dem Saarland an aus dem Süde vun Holland riskéiert et dëse Weekend, nawell hefteg op den Autobunnen ze ginn. Et kéim dem ADAC no zu de wuel gréisste Stauen iwwerhaapt vun der Saison. Dobäi kéim nach, dass vill Leit aus Skandinavien, Nordrhein-Westfalen, Schleswig-Holstein a Mecklenburg-Vorpommern an déi aner Richtung nees heemfueren.

Am schlëmmste soll et e Freideg am Nomëtteg, e Samschdeg am Virmëtteg an e Sonndeg nees am Nomëtteg ginn, sou d'Traficexperten. Wien net am Dauerstau stoe wëll, soll iwwer en alternativen Datum an der Woch - zum Beispill dënschdes oder mëttwochs - nodenken.

Besonnesch belaascht wäerten déi bekannte Stau-Strecke bannent Däitschland a Richtung Nord- an Ostséi oder nach a Richtung Bierger sinn. A Richtung Ausland sinn et d'Strecken an Italien, Kroatien oder nach un d'Küste vu Frankräich sinn.

An Éisträich kënnt nach dobäi, dass op der Inntal-, Tauern- a Brennerautobunn wéinst enger Spär vun Auswäich-Strecke besonnesch vill wäert lass sinn. Un de Grenzen zu den europäeschen Nopeschlänner soll ee Waardezäite vu bis zu enger Stonn mat aplangen.

Rees-Chaos och tëscht England a Frankräich

Um Weekend vum 22. bis de 24. Juli gouf et stonnelaang Waardezäite virun der Fär vun Dover eriwwer a Frankräich. Dat Ganzt huet elo zum Sträit tëscht béide Länner gefouert. Vun "onzoumuttbaren Zoustänn" am Hafe geet do Rieds an et misst eppes dogéint ënnerholl ginn, seet déi brittesch Ausseministesch Liz Truss.

RTL-NEWS: Bal 800 km Stau a Frankräich a laang Waardezäiten um Hafe vun Dover

Och den Hafebedreiwer huet entsat iwwer d'Zoustänn gewisen a gëtt de franséischen Autoritéiten d'Schold wéinst de laange Retarde vu bis zu 6 Stonne bei der Iwwerfaart op Calais. D'Kapazitéite missten erhéicht ginn. Un all d'Automobilisten, déi fir de Weekend plangen, d'Fär zu Dover ze huelen, ass et den Appell, genuch Proviant an ze drénken anzepaken oder sech ze iwwerleeën, d'Reespläng op d'Enn vun der Schoulvakanz ze setzen.