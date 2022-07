Déi nei Vëlospist an der Avenue Pasteur um Lampertsbierg suergt net just fir Freed.

ProVëlo beklot sech iwwer eng schlecht Ëmsetzung an och deen een oder aner Gastronom huet Aboussen... wéinst der Vëlospist.

Nei Vëlospist Avenue Pasteur/Reportage Diana Hoffmann

Eng 250 Meter huet den éischten Deel vun der bidirektionaler Vëlospist an der Avenue Pasteur. Sou hat ee sech bei ProVëlo dëst awer net virgestallt, wéi d'Monique Goldschmit, d'Presidentin vu ProVëlo, betount.

"Déi ganzen Zäit fiert ee wéi iwwer Wellen, wéinst Garagenafaarten oder wéinst Kullangen, déi e bëssen héich geluecht sinn. An dann hu mer hei vir am Agang vun der Vëlospist wierklech en immensen Trottoir, dee geféierlech ass fir eropzefueren."

Foussgänger a Vëlosfuerer hunn da Schwieregkeeten, sech iwwerhaapt nach aus dem Wee ze kommen. D'Oftrennung ass net kloer, den Trottoir ass kleng.

"D'Vëlospist ass breet an den Trottoir ass schmuel. A wann een hei déi ganz Beweegung vu Foussgänger gesäit, wa Schoule sinn, dann hu mer alles hei voll beluecht. Et ass keng Plaz do."

Méi Plaz fir de Foussgänger an de Vëlosfuerer an awer manner Convivialitéit? Dat gesinn d'Gerantë vu verschiddene Restauranten esou. Den Alexandre Godonou-Dossou, Gerant vum Restaurant Basta Cosi, hat vill a seng Terrassen investéiert.

"Mir hate virdrun eng Terrass amplaz vun der Vëlospist. Dës huet eis am Summer erméiglecht, e bëssi méi Clienten ze hunn."

Elo huet een nach ganz aner Problemer.

"Reegelméisseg stelle mer d'Poubellen eraus. Kartong a Pabeier, déi blo Tuten. Dat steet dann um Trottoir oder op der Vëlospist."

D'Stad Lëtzebuerg hat de Gastronome versprach, eng Léisung fir eng nei Terrass ze fannen. Déi war awer net esou ganz duerchduecht, esou d'Marianne Donven, Gerante vum Restaurant Chiche.

"D'Stad Lëtzebuerg hat eis zwar eng Terrasse proposéiert, déi aner Säit. Eis Leit hätte misste fir d'éischt iwwer déi duebel Vëlospist, dono ouni Foussgängersträifen iwwert d'Strooss. Dat wier ze vill geféierlech gewiescht."

Et géing ee sech e Shared Space wënschen. Datt d'Strooss just fir Leit, déi do wunnen, op wier. Dat wier awer net ze maachen, sot d'Stad Lëtzebuerg. Duerch déi vill Lycéeën um Lampertsbierg wier ze vill Trafic, deen iergendwou muss hin. Am Hierscht gëtt dann d'Vëlospist vum Jongelycée bis bei den Tramsschapp erweidert.