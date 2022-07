Zu Lëtzebuerg sinn den Ament bal eng hallef Millioun Autoen a Camionnetten ugemellt. Deementspriechend vill Nummereschëlder sinn am Ëmlaf.

Hei am Land ass et relativ einfach, sech där Placken ze maachen oder nomaachen ze loossen. Well dat gewëss Sécherheetsrisike matsechbréngt, gëtt et Iwwerleeungen, fir dorunner eppes ze änneren.



Wie Placke wëllt, egal wéi eng, geet bei ee vun den Distributeuren a muss do verhältnesméisseg wéineg Demarchë maachen, fir där gieler Schëlder mat op de Wee ze kréien, seet de Pol Philippe, Chef vun der Direction de la technique automobile. Et geet ee bei e Plackenhiersteller an et muss een eng Carte d‘Identité hannerleeën an dat gëtt och gespäichert.

An da kann de Plackenhiersteller där ausstellen.



Dat bréngt mat sech, datt vill Placken zirkuléieren. Do kann et sinn, datt ee fir de selwechten Auto 4 bis 5 Placken am Ëmlaf huet, sou datt en Auto duebel identifizéiert ass an sou datt e falsche Proprietär kéint e Protokoll heemgeschéckt kréien.



Och wann den alen Auto verkaaft gëtt, sollen d‘Nummereschëlder onbedéngt erofgeholl ginn, fir datt dës net a falsch Hänn geroden, dat gëllt bei enger Vente zu Lëtzebuerg wéi och bei engem Export. Do kann et sinn, datt den Auto weider mat den ale Placken zirkuléiert an datt den ale Proprietär Problemer kritt, zum Beispill Protokoller heemgeschéckt kritt.

Och kéinte kriminell Dote mat deene Placke gemaach ginn. Aus all dëse Grënn gëtt et Iwwerleeungen, d'Zuel vun de Nummereschëlder ze limitéieren an zwar op 3 Stéck. Mat 3 Placke kann een den Auto voll equipéieren, vir an hannen, plus zum Beispill e Gepäckdréier. Tatsächlech gëtt et Iwwerleeungen, fir sou e Blockage, fir datt Placke sech net méi kënne sou vervillfältegen.



An deem Aarbechtsgrupp wier awer nach näischt definitiv decidéiert. Am Moment gëtt et zwee Systemer: D'Placken aus der Série courante gehéieren zum Auto an déi personaliséiert gehéieren zu enger Persoun. Och do kéinte Changementer kommen. Wéi eng, dat ass awer nach sprochräif.

Am Moment hunn d'Placken 2 Buschtawen a 4 Zuelen, 5 Zuelen oder 4 Zuelen

Déi véierstelleg Placke sinn awer all besat an do gëtt et eng gréisser Liste d'attente, erkläert de Pol Philippe: Do si 4.500 Leit op der Waardelëscht. Am Joer ginn der 185 nei attribuéiert. Wann een dat géing erop rechnen, da wier ee bei 24 Joer, déi dat géif daueren.

Da sinn och nach eng Partie méi al Kombinatiounen am Ëmlaf.

Zwee Buschtawen an dräi Zuelen, där Schëlder gëtt et nach gutt 18.000. Ee Buschtaf a véier Zuelen, där sinn et ronn 14000. Zwou Zuelen an zwee Buschtawen, dat gëtt et nach 583 Mol op eise Stroossen an dräistelleg Placke fueren nach ganzer 55 ronderëm.



Dat huet de Mobilitéitsminister François Bausch rezent dem Piraten-Deputéierte Marc Goergen op eng parlamentaresch Fro geäntwert.