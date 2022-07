D'"Aktioun ëffentlechen Transport" ass net dovunner iwwerzeegt, datt déi héich Spritpräisser méi Leit an de Bus, an den Zuch an an den Tram kréien.

Aktioun ëffentlechen Transport / Reportage Dany Rasqué

Si huet op enger Pressekonferenz déi rezent Entwécklungen analyséiert an déi massiv Investissementer an den ëffentlechen Transport begréisst.

Den Individualtransport wier allerdéngs ze laang prioriséiert ginn, esou datt Retarden entstane wieren, déi een elo net méi opgeholl kréich.

De Mobilitéitsplang 2035, deen de Minister François Bausch am Abrëll presentéiert huet, hätt zwar eng ganz Rei positiv Facetten, mä genee wéi aner Konzepter, déi et schonn an der Vergaangenheet gouf, géif et ze laang daueren, fir déi Moossnamen ëmzesetzen, dat seet de President vun der "Aktioun ëffentlechen Transport Roland Schreiner:

"Wat mer brauchen, ass am Beräich vun der Attraktivitéit, der Organisatioun, der Qualitéit an den Infrastrukturen e weidere Qualitéitssprong am ëffentlechen Transport. Mir brauchen eng koherent Transportstrategie mat der Bunn als Réckgrat, déi op d'Erausfuerderungen a puncto Mobilitéit an engem regionalen an engem nationalen an och an engem grenziwwerschreidende Konzept eng Äntwert fënnt."

D'Aktioun ëffentlechen Transport huet eng Rei Fuerderungen a Kriticken, iwwert déi si och reegelméisseg en Austausch mam Ministère huet.

Si hätt zum Beispill gär, datt Zuchstreck vu Biissen op Ettelbréck erëm reaktivéiert gëtt, kann net verstoen, datt tëschent Klierf an Ëlwen op engem Deel vun der Nordstreck eng Vëlospist gebaut gëtt, begréisst par konter, datt d'Ofschafe vun der Zuchlinn tëschent Ettelbréck an Dikrech net méi zur Debatt steet an datt d'Streck tëschent Näerzeng a Rëmeleng och erhale bleift an datt zu Keel op der Héicht vun engem neie Lotissement eng Haltestell bäikënnt. Méi Allgemeng feelt et der "Aktioun ëffentlechen Transport" un der Promotioun vu Bus, Zuch an Tram, mengt hire Vizepresident den Alphonse Classen:

"Do stelle mer och fest, datt vill Gemenge grouss Acteure wieren, fir do Promotioun ze maachen. Wann ee feststellt, datt verschidde Gemengen et mol net fäerdeg bréngen, hir Affichen opzehänken, esou wéi et virgesinn ass a wat och hir Obligatioun ass, da kann ee sech d'Fro stellen, ob déi Gemengen an hiren Infoblieder Reklamm bei hire Leit maachen, fir den ëffentlechen Transport."

D'Aktioun ëffentlechen Transport huet festgestallt, datt Lëtzebuerger Busentreprise Problemer hunn, fir Personal ze rekrutéieren, dat aus dem Grand-Duché respektiv aus der Groussregioun kënnt. Zum Deel gi scho Chauffeuren am Raum Paräis rekrutéiert.

CFL, TICE oder AVL hätte par konter keng Enkpäss beim Personal. Fir d'Associatioun gëtt et do e kloren Zesummenhang mat den Aarbechtskonditiounen, déi bei de privaten Entreprisen net déi Bescht wieren.