2020 hu 26 Mënschen op de Lëtzebuerger Stroossen hiert Liewe gelooss. D'Statistike weisen, datt d'Zuel vun den Doudesaffer an de leschte Joren däitlech erofgaangen ass. 2020 goufen et 26 Doudeger an 217 schwéier Blesséierter bei knapp 510.000 Gefierer déi ugemellt waren. Am Joer 2000 waren et am Verglach 76 Doudesaffer a 400 Schwéier Blesséierter, bei just 318.000 registréierte Gefierer. © Statec Mat dëse Statec-Zuele beäntwert de grénge Mobilitéitsminister François Bausch eng parlamentaresch Fro vum ADR-Deputéierte Jeff Engelen. Als schwéier blesséiert gëllt iwwregens eng Persoun, déi no engem Accident méi wéi 24 Stonnen hospitaliséiert ass an déi gewëss Blessuren opweist, wéi zum Beispill eng Fraktur, Prellung oder eng Gehiererschütterung.