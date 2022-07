Fligeren, déi um Findel hir Base hunn, dierfe bis Mëtternuecht starten. Fir all méi spéide Fluch brauch een eng speziell Autorisatioun.

Gutt 75 Meter laang a bis zu 450 Tonne schwéier - esou eng Boeing flitt engem net onbemierkt iwwert de Kapp. Genee doru stéiert sech de Guy Kieffer. Hie wunnt zanter ronn 25 Joer zu Gaasperech an domat genee an der Fluchschneis vum Flughafen. Iwwert eisem Dréi moies ëm 6 hu mir aus dem Gaart 16 Maschinnen an enger Stonn gezielt. Besonnesch um Mo leien dem Guy Kieffer a sengem Noper awer d'Nuetsflich - déi hätten zougeholl: "Dat ass eng Liewensqualitéit, déi an de leschte Jore komplett degradéiert huet."

Mir froen um Findel bei der Fluchassociatioun no, wat et mat den Nuetsflich op sech huet. De Fluchhafen ass tëscht 11 Auer owes a 6 Auer moies zou, ma et ginn e puer gesetzlech festgeluechte permanent Ausnamen, ënnert deene Fligeren nuets starten oder landen duerfen: Wann e geplangte Vol Retard huet, wann et sech em e Vol gouvernemental oder sanitaire handelt. Donieft duerfen Fligeren, déi hir Base um Findel hunn, bis Mëtternuecht starten. Fir all Fluch no Mëtternuecht brauch een eng speziell Autorisatioun vum Ministère an eng Justifikatioun. Doduerch wieren d'Zuele vun den Nuetsflich erofgaangen. E Bléck op d'Statistike weist effektiv: et läit een am Moment ënnert dem Pre-Covid-Niveau. Déi meeschten Nuetsflich sinn deemno tëscht 11 a Mëtternuecht.

D‘Nuetsflich ginn dann och vun de Biergerinitiative vun Hamm an Cents genee am A gehalen. Och si hunn eng Zäit laang verstäerkten Nuetstrafic festgestallt. Iwwert eng speziell Antenne kënne si awer elo all Fliger dokumentéieren. Déi moosst engersäits d'Lautstäerkt, anerersäits ka se d'Donnéeë vum Fliger ausliesen. "Mir sinn an den Dialog komm, nodeems mir vun der Stad Lëtzebuerg déi Antenn kruten. Du konnte mir mat Fakte beleeën, wéini genee wéi ee Fliger gelant ass. Zanter e puer Joer leeft den Austausch awer gutt, a si mussen och elo genee beleeën, firwat e Fliger nuets gestart oder gelant ass", erkläert de Roger Schlechter vum Biergersyndicat Hamm.

Kritik gëtt et awer vun de Syndicate vum Cents an Hamm fir den Ëmgang mam Fluchkaméidi. Zwar géif deen offiziell dokumentéiert ginn, ma d'Donnéeë géifen net duerch real Miessungen erhuewe ginn, mee op Berechnunge baséieren. Dat confirméiert och d'Ëmweltverwaltung. Ausserdeem gëtt an deene Kaarte kee Cumul vu Fluch- a Stroosseverkéier gemaach, esou dass een a Realitéit vill méi Kaméidi ausgesat wier, bedaueren d'Vertrieder vun de Biergersyndicaten.

De Guy Kieffer schléisst sech der Kritik un. Hien hätt a sengem Gaart ewell 90 db gemooss, also souvill wéi en Drocklofthummer, an däitlech méi ewéi déi offiziell dokumentéiert Limitt vu 75 Dezibel. Fir Rou eranzekréien, proposéiert hien e Fluchhafen an der Groussregioun.

D'Cargolux huet iwwerdeems nei Fligere bestallt, déi Léisung bleift domat éischter onwarscheinlech.