Zënter Méint scho schafft Luxtram un de Méiglechkeeten, d'Netz vum Tram méi grouss ze maachen.

D'Basis vun den Iwwerleeungen - de graffe Kader - fënnt een am Nationale Mobilitéitsplang, deen am Abrëll presentéiert ginn ass. Online kann een op deenen 200 Säiten zum Beispill noliesen, dass den Tram bis 2035 d'Areler Strooss erop a vum Glacis direkt erof an d'Stad soll fueren. Eng Iwwerraschung ass dat jo eigentlech net – kuckt ee sech awer den Detail vun dësen Tracéen un, stelle sech awer eng Partie intressant Froen.

D'Streck Rout Bréck, Theater, Glacis, Porte Neuve an da Boulevard Royal war ëmmer eng vun den Optiounen, fir deen neien Tram. Deen Ale goung jo och do erof, deen Neie mécht dee bekannten Ëmwee. Elo wier een um Avant-Projet Sommaire, verréit eis de Stater Verkéiersschäffen, also zimmlech am Ufank, mee d'Ingenieure wéissten awer genee, mat wéi enge Realitéite se et ze dinn hätten.

"Wéi e Gabarit brauch ech? Wéi eng Breet? Wéi eng Funktioune wëll ech do dra setzen? An hunn ech déi néideg Plaz? D'Leit, déi eng Porte Neuve kennen, wëssen, dass dat net esou einfach ass", erkläert de Patrick Goldschmidt, Stater Mobilitéits- an Ëmweltschäffen. Net einfach? Ma schonn eleng, well een zwou Autosspuere brauch - de Bus soll bäibehale ginn - an de Vëlo jo Prioritär ass. Ah jo, de Foussgänger gëtt et och nach... Definitiv geet et dann net duer mat der Plaz. Den Avant-Projet Sommaire mat de Pläng, un deene geschafft gëtt, ass nach geheim - vläicht well um Stater Park muss gekraazt ginn.

Net gewisen, mee beschriwwen, kritt een dat Ganzt esou: D'Gréngs tëscht der Entrée vum Park uewen um Glacis an der Avenue flitt. Dat si Beem an Hecken. Op der Héicht vum Zebrasträife wiesselt den Tram d'Säit vu riets op lénks a versicht dann ënne beim Boulevard Royal d'Kéier ze kréien.

"Wou awer grouss Gebaier stinn, do gëtt et extrem enk", seet de Patrick Goldschmidt.

Enn de 90er hat déi deemoleg Buergermeeschtesch mat Bussen, déi unenee gestreckt waren, hiren Desaccord mam BTB Projet illustréiert. Den Tram haut wier eng aner Saach, virun allem e méi flotte Projet. Zréck awer bei d'Variant vun der Porte Neuve, déi mécht Sënn, och well een op der Stäreplaz d'Kéier net kréich, fir op Stroossen um Beispill.

Voilà... nees e bëssi manner Gréngs an der Stad a virun allem e Monster-Chantier an e Stéck Geschicht, dat kéint verschwannen, op der Kräizung mam Boulevard Royal läit nämlech eng impressionnant Bréck begruewen.

Den Tram an der Avenue de La Porte-Neuve

Déi zukünfteg Weeër vum Tram an an aus der Stad eraus, sinn zënter Abrëll fir de normale Bierger e Stéck méi konkret ginn. A graffen Zich ass am Mobilitéitsplang erkläert, wat ee wëllt maachen. Wéi déi eenzel Tracéë sollen ausgesinn, wier nach net fäerdeg analyséiert, seet d’Politik, déi ouni Decisiounen, och keng Pläng wëllt weisen. Verstoe kann een dat vläicht, mee intresséieren deet et een dann awer, ob an Zukunft den Tram zum Beispill ënner- oder iwwerierdesch d’Areler Strooss erop fiert, oder wéi ee Bus, Autoen, Vëlo a Foussgänger, nieft dem Tram an der Neipuertsgaass ënner kritt.

Dass den Tram am Gaangen ass sech säi Wee iwwer ëmmer méi Stroossen an duerch ëmmer méi Stater Quartieren ze sichen, ass net z’iwwersinn, mä dat wat Richtung 2035 ugeduecht ass, steet dann awer "eréischt" am Mobilitéitsplang. Wëll heeschen: et flirt ee mat Varianten, déi vläicht net onbedéngt passen... A genee mat dësen Analyse wier een am Gaangen, erkläert den zoustännege Minister.

Bis Enn vun der Legislaturperiod wëll de François Bausch nach 3 Finanzéierungsgesetzer an der Chamber deposéieren. Dat hei wier een dovunner a bis dohinner ginn Detailer studéiert. Detailer, déi den Ament deen, dee net "Dans le secret des dieux" ass, och näischt uginn. "Gedold!", berouegt de Minister, an der Porte Neuve wier dat wat ee wéilt maachen och machbar, obschonns et Contrainte géif…

Vu dass d’Stad Lëtzebuerg am Actionnariat vu Luxtram mat dra wier, hätt jo och si hiert Wiertche matzeschwätzen, präziséiert de Minister. A voilà…de Mobilitéits-, an Ëmweltschäffe schwätzt mat, a seet, am Avant-Projet-Sommaire géing wuel riets vun engem Eragoen an de Park goen, sou de Patrick Goldschmidt.

Pläng sinn also scho gezeechent, vläicht gëtt jo awer bis d’Walen d'nächst Joer, nach dat eent oder anert frësch gemoolt. Dass kee Bam ewech kënnt, och net déisäits der Mauer vum Pescatore...

Un Alternative wiere sécher och d’Liibhaber vum historeschen Urbanismus intresséiert, deene geet et ëm dat Ganzt, ëm d’Neipuertsgaass u sech. Haut eng Avenue, war si, d’Porte Neuve, d’Haaptentrée fir an d’Uewerstad…d’Avenue géif zerstéckelt. An da läit do nach, genee op der Kräizung mam Boulevard Royal, déi ural Bréck, fir iwwert de Gruef begruewen. Ob déi dëse Chantier iwwerlieft…? Mee dat an engem anere Reportage!