Ce nouvel aménagement de la voirie et des espaces publics s’inscrit dans la démarche globale du Fonds Kirchberg de développer un urbanisme à l’échelle humaine selon les principes élaborés par le bureau Gehl architects (Copenhague) ayant pour objectif de vitaliser le quartier, activer les rez-de-chaussée et surtout de rendre les rues plus sûres pour les cyclistes et piétons.

La nouvelle piste cyclable bidirectionnelle en site propre et protégée du trafic, relie l’avenue John F. Kennedy et le boulevard Konrad Adenauer. Une voie de circulation pour véhicules motorisés ainsi qu’une bande de stationnement ont été supprimées au profit de la mobilité douce. Il s’agit d’un aménagement transitoire qui distribue la place donnée aux différents usagers de la route de manière plus équitable et offre une meilleure qualité de séjour. Ainsi, l’espace piéton le long de la rue a été élargie et peut désormais accueillir pavillons provisoires, food trucks, terrasses et mobiliers urbains. À terme, la rue Erasme connaîtra un réaménagement définitif avec des logements et une animation urbaine 24/7.

«Notre vision est de mettre les cyclistes et les piétons sur un même pied que les automobilistes. Qu’ils puissent se sentir en sécurité dans le trafic et qu’ils choisissent avec plaisir la mobilité douce. Se déplacer en vélo ne devra pas être réservé aux plus hardis, mais devrait être une alternative à la portée de tous, jeunes et âgés. Avec son réseau de pistes cyclables de plus en plus dense et constamment amélioré, le Kirchberg est sur une bonne voie», souligne le ministre François Bausch.

La nouvelle piste cyclable crée une importante connexion entre la partie sud et la partie nord du plateau qui contribue à rompre avec l’orientation parallèle de la plupart des flux qui traversent le plateau d’est en ouest. En plus, au niveau du rond-point rue Erasme, rue Léon Hengen et rue Alcide de Gasperi, le cycliste peut tourner à droite pour emprunter la piste cyclable du réseau national PC2 entre Luxembourg et Echternach.