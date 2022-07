Vun e Samschdeg u leeft déi mëttlerweil 3. Editioun vum Vëlosummer an dat nach bis den 28 August.

56 Gemenge maachen am Ganze mat. 11 verschidden Tier ginn uechter d'Land ugebueden. Iwwer 450 Kilometer waarden drop, vu Vëlosfrënn gefuer ze ginn. Bei dëser Editioun ginn et dann och 5 nei Circuite par Rapport zu zejoert mat 120 Kilometer, déi réng fir d'Cycliste reservéiert sinn, dovunner awer 90 Prozent just fir een oder zwee Weekender. Dat heescht, eng Rei ëffentlech Stroosse gi fir de motoriséierte Verkéier gespaart.

PDF: D'Kaart vum Vëlosummer

Ausserdeem gëtt e Kaderprogramm organiséiert mat verschiddene Manifestatiounen, touristeschen Attraktioune laanscht d'Strecken an engem Transportservice vun Hotel zu Hotel fir de Bagage. Weider Informatiounen dozou fannt Dir op velosummer.lu.

De Vëlosummer d'lescht Joer war e grousse Succès mat am Ganzen 20.000 Leit, déi dovunner profitéiert hunn.

Schreiwes

Lancement du «Vëlosummer 2022» (29.07.2022)

Communiqué par : ministère de la Mobilité et des Travaux publics / Direction générale du tourisme

En date du 29 juillet 2022, François Bausch, Vice-Premier ministre, ministre de la Mobilité et des Travaux publics, et Lex Delles, ministre du Tourisme, ont donné le coup d'envoi à la troisième édition du «Vëlosummer 2022».

Suite au succès de la deuxième édition du «Vëlosummer 2021» avec 20.000 cyclistes participants, une troisième édition commencera ce samedi 30 juillet et se déroulera jusqu'au dimanche 28 août 2022. Cette année, une totalité de 11 circuits cyclo-touristiques avec plus de 450 kilomètres de routes dans 56 différentes communes pourra être parcourue par les participants.

Selon François Bausch: «Le Vëlosummer 2022 est une excellente occasion offrant à tous les participants une grande diversité de circuits cyclo-touristique attractive afin de découvrir le Luxembourg et de faire place au vélo de manière conséquente. La pratique du vélo s'apprend idéalement pendant le temps libre.»

Lex Delles ajoute: «C'est vraiment une combinaison unique: avec d'un côté l'opportunité d'exercer une activité conviviale et sportive en plein air, et de l'autre côté la possibilité de (re-)découvrir notre pays et de se laisser envoûter par ses plus beaux coins.»

Les types d'itinéraire, les niveaux de difficulté, les caractéristiques de chaque tour ainsi que d'autres informations utiles aux participants sont disponibles sur le site www.velosummer.lu ou sur l'application «VisitLuxembourg». En outre, le service de transport de bagages «Move we carry» permet aux cyclistes de se faire livrer leurs bagages d'un hébergement à l'autre (www.movewecarry.lu) et les hébergements certifiés «bed+bike» se feront un plaisir d'accueillir les cyclotouristes (www.bedandbike.lu).