HUK Coburg huet eng Analys gemaach a festgestallt, dass Automobilisten, déi scho mat 17 Joer de Fürerschäi gemaach hunn, spéider manner Accidenter hunn.

Bei jonke Chaufferen tëscht 18 a 25 Joer wier d'Heefegkeet vun Accidenter ëm iwwer 25% méi niddreg, wa se via Conduite accompagnée de Fürerschäi scho virum 18. Liewensjoer gemaach hunn. Den Effekt wier am beschten ze erkenne bei de jonke Chauffere vun 18 an 19 Joer.