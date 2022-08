Bis Enn Oktober ginn an den Tunnellen op den Autobunnen uechtert d'Land Maintenance- a Botzaarbechten duerchgefouert.

Den 8. August fänken d'Aarbechten an den Autobunnstunnellen un a se dauere bis Enn Oktober. Fir keen ze groussen Impakt op de Verkéier ze hunn, ginn déi meescht Aarbechten an der Nuecht duerchgefouert. Dat deele Ponts et chaussées an engem Schreiwes mat. Déi genau Datumer, wéini op den Autobunne geschafft gëtt, fënnt een um CITA-Site.

Wéi eng Tunnelle si betraff?

Tunnelle Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Miersch, Rouscht, Colmer-Bierg, Schieren, Houwald, Cents, Richard Serra, Kierchbierg, Helleggeescht Tunnel, Pénétrante Sud, Merl, Péiteng-Kierch, Biff, Accès Secondaire, Micheville, Aessen, Éilereng, Féiz, Fréiseng, Munneref a Markusbierg.

Wat gëtt kontrolléiert?

Ënnert anerem gi Maintenanceaarbechten un der Ventilatioun, de Luuchten, de Videokameraen, de Feiermelder, den SOS-Nischen, der Sonorisatioun oder den Noutruff-Telefonen gemaach.

Méi Detailer kënnt Dir am Communiqué vu Ponts et chaussées noliesen.

Schreiwes

Campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers (05.08.2022)

Communiqué par : Administration des ponts et chaussées

L'Administration des ponts et chaussées informe que la deuxième campagne de maintenance et de nettoyage des tunnels autoroutiers pour l'année 2022 commence la semaine prochaine à partir du lundi 08.08.2022.

Cette maintenance inclut la maintenance préventive et curative des équipements de sécurité (énumérés ci-dessous), le contrôle du fonctionnement et de l'interaction des différents équipements ainsi que le nettoyage des parois des tunnels.

En vue de réduire l'impact sur le trafic et tout en tenant compte de la coordination avec d'autres chantiers, les interventions de maintenance et de nettoyage des tunnels sont majoritairement réalisées de nuit.

La période de maintenance s'étale de mi-août jusqu'à fin octobre.

Les dates prévues des interventions pour les différents tunnels peuvent être consultées sur le site du CITA «www.cita.lu». Les détails sont publiés sur le même site sous la rubrique «Chantiers» en temps utile.

Liste des tunnels et passages à gibier concernés:

Tunnels Grouft, Rëngelbour, Stafelter, Gousselerbierg, Mersch, Roost, Colmar-Berg, Schieren, Howald, Cents, Richard Serra, Kirchberg, Saint-Esprit, Pénétrante Sud, Merl, Pétange-Église, Biff, Accès secondaire, Micheville, Aessen, Ehlerange, Foetz, Frisange, Mondorf et Markusberg.

Équipements concernés par la maintenance (liste non-exhaustive):

• Ventilation

• Détection incendie

• Sonde CO / opacité

• Extincteur mousse

• Niche SOS

• Anémomètres

• Éclairage tunnel, de balisage, de guidage, des galeries, de secours

• Sonorisation

• Retransmission radio

• Bornes d'appel d'urgence

• Vidéo surveillance

• Détection automatique d'incident ou de fumée

• Comptage

• Informatique, téléphone, réseaux

• Signalisations dynamique, verticale et horizontale

• Bouches d'incendie

• Chaussée

• Génie civil

• Transformateurs et groupes électrogènes

• Groupes hydrophores

• Pompes

• Surpresseur des galeries

• Bassins de rétention, déshuileurs, débourbeurs