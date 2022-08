Nieft dem Bensinn ginn och de Präisser vum Diesel a Masutt en Dënschdeg ëm Hallefnuecht erof.

De 95er Bensinn (E10) kascht 3,8 Cent manner a fält op 1,598 Euro de Liter. Zulescht louch de Präis vum 95er Bensinn Ufank Mäerz ënnert 1,60 Euro de Liter. Beim 98er Bensinn (E5) ass et eng Baisse vun 2,6 Cent op 1,817 Euro de Liter. Da fält och de Präis vum Liter Diesel. Dee kascht vun en Dënschdeg ëm Hallefnuecht un 1,687 Euro de Liter, also 2,6 Cent manner.

Och de Masutt gëtt liicht méi bëlleg. De schwiefelfräien (10 ppm) geet 2,4 Cent erof op 1,153 Euro de Liter, beim schwiefelaarme Masutt (50ppm) ass et eng Baisse vun 2,3 Cent. Hei kascht de Liter deemno nach 1,152 Euro.

© RTL

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck

D'Präisser op der Pompel sinn déi lescht Woch zolidd erofgaangen. Bei Bensinn an Diesel goufen et Baissë vu méi wéi 10 Cent de Liter. Allgemeng sinn d'Präisser nees um Niveau vu Mee. Dat huet d'Plattform carbu.com ausgerechent. De Barrel läit aktuell bei ronn 94 Dollar an domat an de Paragë vu virum Ukrain-Krich.

Op d'Joer gekuckt, leien d'Pëtrolspräisser weider op ganz héijem Niveau. Den Diesel zum Beispill kascht bal en hallwen Euro de Liter méi wéi nach virun engem Joer.