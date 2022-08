Wéi all Summer zitt et d'Lëtzebuerger an d'Ausland. Wie wëlles huet mam Auto an oder duerch Frankräich ze fueren, brauch elo eng nei Vignette.

Et ass Vakanzenzäit, a wéi all Summer zitt et vill Lëtzebuerger an d'Ausland. Wie wëlles huet mam Auto an oder duerch Frankräich ze fueren, muss awer elo op déi nei Vignette-Flicht oppassen. Mat der Vignette Crit'Air wëll een a Frankräich géint schlecht Loftwäerter virgoen.

Crit'Air-Vignette lo Flicht a Frankräich / Rep. Chris Meisch

Agefouert gouf d'Vignette Crit'Air schonn 2016 vum franséischen Inneministère. Ugangs war dës Ëmwelt-Vignette a Frankräich just virgesinn, wann en ze héije Wäert u Stëbspartikel an der Loft gemooss gëtt. Ma vun elo un ass d'Ëmwelt-Vignette fir jiddereen, deen a gewësse Stied a Géigende mat engem Gefier ënnerwee ass virgeschriwwen. Och fir Elektro- an Hydrogen-Gefierer. Et wier een deemno gutt beroden, d’Vignette ze kafen, sou d'Laura Garofoli vum ACL.

"Wann een d'Vignette huet, dann ass ee méi roueg, fir an d'Stied eranzefueren an dat gëllt awer och fir déi grouss Ballungsgebitter an och fir d'Autobunnen. Dat heescht, et ass ëmmer besser et huet ee se."

D'Crit'Air Vignette gesäit aus wéi eng gewéinlech Vignette, déi ee sech vir riets an d'Fënster pecht an och fir Motorrieder geduecht ass. Jee nodeem wéi vill d'Gefier d'Loft verschmotzt, gëtt a verschidden Emissiounsklassen agedeelt.

Fir 4,51 Euro kann ee sech dës Vignette schonn iert een an d'Vakanz fiert um Internetsite vum franséische Ministère de la transition écologique kafen. Et soll een oppassen um richtegen Internetsite ze sinn, alternativ Internetsäite wieren net fiabel a géifen d'Vignette iwwerdeiert verkafen.

Et kann och bis zu 2 Wochen daueren, bis se bei engem doheem ukënnt. Wann d'Vignette virum Depart nach net ukomm ass, geet et duer d'Rechnung matzehuelen. Nach eemol d'Laura Garofoli:

"Also Stroossbuerg war bis elo eng temporär Zon, also temporär, dass ee se misst hunn, mee elo ass et awer permanent. Dat heescht een, deen duerch Stroossbuerg oder a Stroossbuerg fiert, muss esou ee Krittär hunn. Dëst Joer maache se nach ee klenge Clein d'oeil, soe ma, mee ab nächst Joer ass et strofbar, wann ee keng huet."

Dat gëllt souwuel fir Stroossbuerg, wéi och fir déi aner franséisch Stied a Géigenden, déi bei engem Transit d'Crit'Air-Vignette virgesinn. Wann ee keng huet muss een 68 Euro Protokoll bezuelen. Ass d'Vignette bis eemol um Gefier drop, muss ee se net méi erneieren.

Eng Oplëschtung vun deene verschiddene Géigenden a Frankräich, an deenen d'Ëmwelt-Vignette virgeschriwwen ass a wou ee se kafe kann, fannt dir op acl.lu oder beim franséische Ministère de la transition écologique.