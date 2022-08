De Bensin gëtt 1,8 Cent beim 95er an 2,8 Cent beim 98er méi deier. Den Diesel gëtt 1,9 Cent méi deier a kascht dann 1,717 Euro/Liter.

De 95er kascht vun Hallefnuecht un 1,638 Euro/Liter an den 98er 1,855 Euro/Liter.

Och beim Masutt geet de Präis nees liicht an d'Luucht, dat ëm 1,6 Cent.

Just beim Gas ginn et liicht Reduktiounen... souwuel beim LPG, wéi och beim Propane. Beim Butan an der Fläsch ass et eng minimal Hausse vun 0,4 Cent/kg.

D'Pëtrolspräisser am Iwwerbléck