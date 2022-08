D'Police huet eng Warnung erausginn, dass am Zentrum vu Rammerech, grad ewéi an der Rue du Nord Richtung Kietscht eng grouss Uelegspuer ass.

D'Strooss wier do immens schmiereg a rutscheg. Et ass den Appell un d'Automobilisten, Motocyclisten a Vëlosfueren, do besonnesch virsiichteg ze sinn.