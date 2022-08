De Präis vum 98er Bensinn klëmmt ëm Hallefnuecht ëm 3,9 Cent.

De Präis vum 98er Bensinn geet an der Nuecht op en Dënschdeg ëm 3,9 Cent op 1,894 Euro de Liter erop. De 95er Bensinn an den Diesel bleiwen onverännert bei 1,63, respektiv 1,80 Euro de Liter. Och beim Masutt gëtt et keng Verännerung.

