De japaneschen Autoshiersteller Honda an de südkoreanesche Batterie-Produzent LG Energy hunn e Méindeg de Moien eng längerfristeg Kooperatioun ugekënnegt.

Zesummen investéiere béid Betriber an der Héischt vu 4,4 Milliarden US-Dollar an eng Autosbatterie-Fabrick an den USA. D’Konstruktiounsaarbechte fir d'Entreprise sollen d’nächst Joer ufänken. Am Joer 2025 sollen da masseweis Lithium-Batterien an der Fabrick produzéiert an op de Marché bruecht ginn.

Wéinst der Klimakris a wéinst der Energiekris wëlle souwuel d'USA wéi och Europa méi onofhängeg vu fossiller Energie ginn. Doriwwer eraus wëll China, datt d'Hallschent vun de Ween, déi a China verkaaft ginn, an Zukunft elektresch solle sinn. Dës Demande erhofft ee sech op Säite vun LG an Honda mat der neier Fabrick befriddegen ze kënnen.