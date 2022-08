L’Administration des ponts et chaussées procédera à la réfection de la couche de roulement entre l’échangeur Schifflange et la jonction Esch de l’autoroute A13 du vendredi 02.09.2022 vers 21 heures jusqu’au lundi 05.09.2022 vers 6 heures. Barrages et déviations Les barrages suivants sont mis en place: L’autoroute A13 en direction de Pétange entre l’échangeur Schifflange et la jonction Esch;

La bretelle d’accès de l’échangeur Schifflange en direction de Pétang. Le trafic en provenance de l’A13 et en direction de l’A4 vers Esch respectivement vers Luxembourg est dévié à partir de l’échangeur Schifflange via le CR169, le CR164 et l’échangeur Foetz. Le trafic en provenance du CR169 et en direction de l’A13 vers Pétange est dévié à partir de l’échangeur Schifflange via le CR169, le CR164 et l’échangeur Foetz.