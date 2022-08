Wéi et vun den CFL heescht, géif et een technesche Problem un der Infrastruktur zu Ettelbréck. Eng ganz Partie Zich goufe komplett gestrach.

Tëscht Ettelbréck a Miersch zirkuléieren elo Busser, bis de Problem behuewen ass. Vu Miersch aus fiert dann nees en Zuch an d'Stad. Wéi laang et dauert, bis d'Zich nees bis op Ettelbréck an Dikrech fuere kënnen, ass bis ewell nach net gewosst.