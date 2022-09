Déi zwou nei Statiounen heesche "Leschte Steiwer/Dernier Sol" a "Lycée Bouneweg".

Vun e Sonndeg u fiert den Tram da bis op Bouneweg. A Präsenz vum Mobilitéitsminister François Bausch an der Stater Buergermeeschtesch Lydie Polfer ginn moies déi zwee nei Arrêten "Leschte Steiwer" a "Lycée Bouneweg" ageweit.

Den neie Tronçon ass 1,2 Kilometer laang a féiert vun der Gare fort iwwert de Pont Buchler op Bouneweg, iwwert déi nei N3, de Boulevard de Kyiv. Dëse gouf jo no Kriticken nach séier an déi ukrainesch Schreifweis ëmgeännert gouf. Bis Enn 2024 soll den Tram dann duerno weiderfueren bis bei de Stadion op der Cloche d'Or.

Iwwert de Summer gouf besonnesch iwwert de méiglechen Ausbau vum Tramreseau duerch d'Neipuertsgaass diskutéiert. De gréngen Transportminister huet sech Enn August souguer an engem oppene Bréif zu Wuert gemellt, fir z'ënnersträichen, datt et "net virgesinn ass, mam Tram duerch de Stater Park ze fueren". Zil wier et, en stabillen an attraktiven Tramsreseau ze kréien, ouni datt sech déi verschidde Linnen am Zentrum am Wee stéingen. Duerfir wier deen neie Bypass duerch de Boulevard Royal an d'Neipuertsgaass virgesinn. De Minister verséchert d'Neipuertsgaass an de Park wieren no den Aarbecht "méi schéin a méi gréng" wéi elo.

Weider Infoen zu der Ouverture e Sonndeg ginn et um Site vu Luxtram.