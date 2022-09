Wéinst enger technescher Pann vun engem Zuch koum et um fréie Freideg de Moien zu Perturbatiounen am Zuchtrafic op der Linn 10.

Tëscht Ettelbréck a Miersch goufen a béid Richtungen Busser agesat, déi all d'Arrêten ugefuer hunn. Wéi d'CFL schreiwen, wäert den Zuchtrafic géint 10 Auer nees opgeholl ginn, et wier awer méiglech, datt et nach zu Retarde ka kommen.

© RTL Mobile Reporter

D'CFL hate géint 7 Auer gemellt, datt wéinst engem technesche Problem wärend den Aarbechten op der Mierscher Gare och keen Zuch tëscht Miersch an Ettelbréck/Dikrech a béide Richtungen zirkuléiert. Den Zuchtrafic op där Streck gëtt viraussiichtlech géint 8 Auer erëm opgeholl.

CFL recommandéieren, dass d'Leit sech op www.cfl.lu sollen informéieren, fir weider Informatiounen ze kréien.

Schreiwes

Suite à une cause technique affectant un train rail-route sur la ligne 10, entre Ettelbruck et Mersch, la circulation des trains sur la ligne 10 entre Ettelbruck et Mersch est interrompue dans les deux sens.

Pour assurer le bon acheminement des voyageurs sur le tronçon susmentionné, les CFL ont mis en place un service de bus de substitution. Ces bus circulent au départ de Ettelbruck à destination de Mersch [et vice versa]. Ils desserviront l’entièreté des arrêts entre Ettelbruck et Mersch.

Nos équipes techniques sont sur place pour solutionner le problème. Selon les dernières nos informations, la reprise progressive du trafic entre Ettelbruck et Mersch pourra avoir lieu à partir de 10h. (prolongation possible).

Les CFL prient d’excuser les désagréments causés. Pour plus d’informations concernant les alternatives et horaires de circulation, les voyageurs sont invités à consulter l’application CFL mobile ou la recherche horaire sur le site www.cfl.lu.

UPDATE: 10 Auer

Par la présente je me permets de vous faire parvenir une actualisation par rapport à nos communications précédentes. Le problème technique qui a eu lieu en gare de Mersch a été résolu. Une reprise progressive du trafic aura lieu à partir de 10h00. Quelques retards et suppressions peuvent encore avoir lieu.

Pour de plus amples informations sur leur trajet, nous prions nos clients de s’informer sur notre site web www.cfl.lu ou dans l’application CFL mobile.