Well de Gas aktuell sou deier ass, rentéiert sech d'Produktioun vum Ammoniak, dem Haaptbestanddeel vun AdBlue, fir eng Partie Firmen net méi.

Deieren AdBlue / Rep. Marc Hoscheid

An de leschte Wochen a Méint ass zu Lëtzebuerg vill iwwert déi héich Präisser fir Gas, Sprit a Mazout diskutéiert ginn. Datt och den AdBlue ëmmer méi deier an am Ausland deels souguer knapp ginn ass, gouf manner thematiséiert. Dobäi kéint dës Entwécklung nawell massiv Auswierkungen op de Logistiksecteur an domat op d'Verfügbarkeet vun enger ganzer Rei Wueren hunn.

Dat, well ronn 75 Prozent vun de Wuere mam Camion transportéiert ginn a well quasi all Camion een Dieselmotor huet an dowéinst AdBlue tanke muss. Fir d'Produktioun vum Ammoniak, dem Haaptbestanddeel vun AdBlue, gëtt Äerdgas gebraucht, ronn ee Kilo fir ee Liter AdBlue. Well de Gas aktuell esou deier ass, rentéiert sech d'Produktioun fir eng Partie Firmen net méi, wat notamment an Däitschland zu Enkpäss féiert. Zu Lëtzebuerg ass d'Situatioun nach stabel, mee et mécht ee sech Suergen, wéi de Michael Rau, Vizepresident vum Groupement Transport, ënnersträicht:

"Momentan ist es noch so, dass die meisten Lieferanten liefern können. Wir sehen aber schon, dass die Lieferzeiträume sich etwas verlängern und natürlich haben wir extreme Anstiege beim Preis. Seit etwa Juli steigt der Preis monatlich um die zehn Prozent und wir erwarten zum Ende des Jahres noch einen massiven Preisanstieg."

Aktuell kascht de Liter AdBlue fir Betriber, déi grouss Quantitéite kafen, ongeféier 0,75 Cent de Liter an op der Pompel tëscht 1,25 an 1,30 Euro. Am Ufank vum Joer louch de Präis nach bei ëm déi 0,7 Cent de Liter. Dës zousätzlech Käschte kéint een awer net einfach eent zu eent un de Client weiderginn. Sollt et zu enger Penurie kommen, kéinten eng Partie Camionen net méi fueren an dowéinst wier d'Versuergung mat verschiddene Produiten extrem a Gefor. Beim Groupement énergie et mobilité huet een iwwerdeems gemierkt, datt an der Lescht manner AdBlue getankt gouf. Dem Vizepresident Paul Kaiser no hätt dat awer näischt mat dem méi héije Präis ze dinn.

"Et ass sou, datt zu Lëtzebuerg manner Camionsdiesel getankt gëtt, well an der Lescht d'Akzisen an d'CO2-Steier dobäikomm sinn. Mir hunn am Verglach mat den Nopeschlänner, notamment der Belsch a Frankräich, e bëssi u Kompetitivitéit verluer. A wa manner Diesel vun de Camione getankt gëtt, gëtt forcement och manner AdBlue getankt."

Datt een an Zukunft bei Dieselmotore rëm op AdBlue verzichte wäert, gleeft ee bei deenen zwee Groupementen net. Den Ëmbau vu Gefierer mat sougenannte SCR-Katalysatore wier ze opwänneg. Derbäi kéimen déi negativ Konsequenze fir d'Ëmwelt.