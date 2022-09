Den Autosfestival wäert och am Joer 2023 nees ofgehale ginn, dat vum 23. Januar bis de 4. Februar.

Dat deelt d'Fédération des distributeurs automobiles et de la mobilité (FEDAMO) mat. An dësen Zäitraum fält och e verkafsoppene Sonndeg den 29. Januar.

Wärend 13 Deeg kënnen Autosbegeeschterter, déi ënnerschiddlech ausgestallt Modelle an de verschiddenste Garagen am Land bewonneren an testen. D'Organisateuren hoffen, doduerch den Undrang u Visiteuren iwwer 2 Wochen ze verdeelen an individuell Berodung ubidden ze kënnen.