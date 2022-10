Den 9-Euro-Ticket huet et de Leit erlaabt, fir klengt Geld grouss Strecken ze fueren. Elo soll et en Nofollger ginn.

Bei enger Konferenz vun de Mobilitéitsministere vun den eenzele Bundeslänner zu Bremerhaven gouf sech en Donneschdeg drop gëeenegt, den 49-Euro-Ticket, mat deem een de Lokalverkéier fir een Tarif onbegrenzt notze kann, zesummen ze finanzéieren. Am Beschloss steet ausserdeem, datt d'Regierung fir en 49-Euro-Ticket vun 2023 un 1,5 Milliarden Euro pro Joer bereetstelle wëll.

De Bundestransportminister Volker Wissing huet de generellen Accord vun de Länner begréisst. Den FDP-Politiker sot, et wier een "en entscheedende Schrëtt weiderkomm". Technesch an inhaltlech Froe wiere gekläert, esou datt ee mat der tatsächlecher Ëmsetzung kéint ufänken. D'Aféierung vun engem däitschlandwäiten Ticket hätt ee fir den 1. Januar 2023 an d'A geholl, esou den Transportminister.

Den 49-Euro-Ticket soll en Abo sinn, deen zu all Moment gekënnegt ka ginn a jeeweils fir ee Mount gëllt. E soll genee esou onkomplizéiert wéi den 9-Euro-Ticket sinn, deen iwwert de Summer fir dräi Méint ze kréie war.

Déi däitsch Bundeslänner wëllen och allgemeng méi an den ëffentlechen Transport investéieren. De schéinsten Ticket géing näischt bréngen, wa kee Bus fiert.