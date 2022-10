Dobäi betount d'Police, datt d'Siicht, also selwer gesi respektiv gesi ginn, wichteg ass, fir sécher duerch de Verkéier ze kommen.

An et gëtt drun erënnert, datt ee grad elo am Wanter spezifesch Kontrolle wäert maachen, fir ze kucken, ob d'Gefier de Wiederkonditiounen ugepasst ass. Esou solle souwuel d'Pneue wéi och den techneschen Zoustand vum Won konform sinn.

Eng Warnung vun der Police gëtt et dann och wéinst dem Zoustand vun der Strooss, wou et wéinst Blieder oder Frascht méi rutscheg ka sinn, respektiv virum Wëldwiessel, dee souwuel duerch d'Dämmerung wéi och duerch d'Juegd ka passéieren.

De Communiqué vun der Police

Campagne nationale de sécurité routière " Wanterzäit 2022 "

Dans le cadre de sa stratégie globale de prévention routière, la Police grand-ducale met l'accent sur la bonne visibilité et le bon état technique des véhicules lors de la campagne Wanterzäit 2022.

En effet, pour la sécurité de tous les usagers de la route, ces deux aspects jouent un rôle primordial, et ceci particulièrement en cette saison sombre avec du brouillard, de la pluie, du froid et une visibilité réduite.

D'une part, une vigilance accrue est donc de mise aussi bien de la part des conducteurs que de la part des piétons, la mauvaise visibilité étant un facteur important d'accident pour tous les types d'usagers.

D'autre part, le froid, le gel et la diminution de la luminosité peuvent compliquer les conditions de circulation. En vue des mauvaises conditions météorologiques, il importe dès lors de s'assurer du bon état technique de son véhicule, par exemple des pneus ou encore de l'éclairage.

Le but primaire de la campagne consiste en une amélioration de la sécurité routière, d'inviter les usagers de la route à prendre conscience des dangers et de protéger les usagers les plus vulnérables.

Au niveau opérationnel, la campagne nationale de sécurité routière "Wanterzäit 2022" se traduira par des contrôles à travers tout le pays et se déroule du 17 octobre 2022 jusque fin décembre 2022, avec une phase préventive en ce qui concerne l'éclairage des véhicules du 17 octobre au 18 novembre 2022.

En cas de non-fonctionnement de l'éclairage du véhicule, le conducteur ne sera pas verbalisé d'office pendant la durée de la phase préventive, mais un délai de 5 jours lui est accordé pour mettre son véhicule en conformité avec la législation. Le contrevenant doit se présenter à une unité de police après avoir remédié aux défauts. Faute de quoi, un avertissement taxé ou un procès-verbal sera établi.

Les conseils de la police :

Voir et être vu: en termes de sécurité routière générale, il est fondamental que les conducteurs d'une part soient vigilants et s'assurent de bien voir ce qui se passe autour d'eux, et vérifient notamment que l'éclairage fonctionne et que les vitres soient dégagées. D'autre part, en tant que piéton, coureur ou cycliste, il est important d'être visible par les autres usagers de la route, même de loin.

État technique des véhicules: Les véhicules doivent être en parfait état technique. En fonction de la météo, les pneus doivent être ajustés et un champ de vision dégagé doit être garanti.

Distance de sécurité et style de conduite: Une distance suffisante par rapport au véhicule qui précède et un style de conduite adapté aux conditions météorologiques et le respect des limites de vitesse sont également essentiels.