Et si keng gutt Neiegkeete fir Leit, déi reegelméisseg aus dem Norden an d'Stad fueren.

D'Problemer, déi duerch den Äerdrutsch am Tunnel Schiebuerg entstane sinn, bleiwen iwwert den 11. Dezember eraus bestoen.

Op der Bunn hat et geheescht, den Trafic op der Streck kéint fréistens vun deem Datum un erëm normal funktionéieren.

An der Froestonn an der Chamber huet de Mobilitéitsminister François Bausch awer den Dënschdeg de Mëtteg gesot, "et bestéing keen ee Grond, fir ze mengen, datt d'Streck den 11. Dezember erëm kéint opgoen".

Op der Bunn huet et op Nofro hi just geheescht, et wier een den Ament am Gaang, eng Pressekonferenz virzebereeden.